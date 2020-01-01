ميسي يفقد حاسة التهديف في عهد سيتيين!

وكالات / سما /

يعاني النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد وهداف برشلونة، من صيام تهديفي واضح، وبدأ هذا الأمر بعد مرور مباراة واحدة على تعيين الإسباني كيكي سيتيين مدرباً للفريق، خلفاً لمواطنه إرنيستو فالفيردي.

ووقع برشلونة مع كيكي سيتيين في الثالث عشر من شهر يناير الماضي، أي قبل شهر وعدة أيام، حيث تمت إقالة إرنيستو فالفيردي في ذلك الوقت بسبب خسارة السوبر الإسباني بعد الخروج على يد أتلتيكو مدريد في نصف النهائي.

ولعب برشلونة ثمان مباريات مع سيتيين، وحقق الفوز في ست منها، وخسر مباراتين أمام فالنسيا وأتلتيك بيلباو، وبالنسبة لليونيل ميسي فقد لعب سبع مباريات وسجل ثلاثة أهداف وصنع ستة، أول هدف كان في المباراة الأولى لكيكي، بينما أحرز الهدفين الآخرين في كأس الملك أمام ليجانيس في المباراة التي انتهت بخماسية نظيفة.

ولعب برشلونة مساء السبت أمام خيتافي وحقق الفوز بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة 23 من الدوري الإسباني، حيث سجل أنطوان جريزمان الهدف الأول من صناعة ليونيل ميسي، والثاني احرزه سيرجيو روبرتو من صناعة جونيور فيربو.

ومنذ هدفه في أول مباراة لكيكي في الليجا عندما أحرز ميسي هدفاً ضد غرناطة فشل “ليو” في إحراز أي هدف في مباريات فالنسيا وليفانتي وريال بيتيس وخيتافي على التوالي، بينما بدأ مهمة صناعة الأهداف خلال تلك المباريات.

وبذلك يتم ميسي 374 دقيقة متتالية دون إحراز أي هدف في الليجا، بعدما أحرز خمسة أهداف في آخر ست مباريات خاضها تحت قيادة المدرب إرنيستو فالفيردي.