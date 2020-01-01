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تشيلسي يُفكر في التعاقد مع مدرب أتلتيكو مدريد

الأحد 16 فبراير 2020 11:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تشيلسي يُفكر في التعاقد مع مدرب أتلتيكو مدريد


وكالات / سما /

ذكرت تقارير صحفية أن تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم مهتم جدا بالتعاقد مع المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد، الأرجنتيني دييغو سيميوني، لخلافة مدربه الحالي فرانك لامبارد في تدريب الفريق.

وتأتي أخبار رغبة تشيلسي في التعاقد مع سيميوني في ظل الحديث عن اقتراب موعد رحيل الأخير عن أتلتيكو مدريد في الموسم المقبل، بسبب تراجع نتائج فريق العاصمة الإسبانية.

ووفق موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي، فإن مجلس إدارة نادي تشيلسي بات يفكر في التعاقد مع سيميوني بعد الخلاف الذي وقع بينه وبين لامبارد الشهر الماضي.

وكانت التقارير قد أوردت قبل أسابيع أن خلافا دار بين إدارة "البلوز" والمدرب لامبارد بخصوص الانتقالات الشتوية.

وأكدت أن لامبارد كان يرغب في التعاقد مع مهاجم جديد في يناير (كانون الثاني)، وهو ما لم يحدث، الأمر الذي جعله يعتقد أن حصول تشيلسي على المركز الرابع بات مهددا.

يشار إلى أن تشيلسي أعلن هذا الأسبوع عن نجاحه في ضم الدولي المغربي حكيم زياش من فريق أياكس أمستردام الهولندي مقابل 44 مليون أورو.

#تشيلسي #أتلتيكو مدريد

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