زيدان يتراجع عن ضم بوجبا ويختار بديله

وكالات / سما /

تراجع الفرنسي زين الدين زيدان، عن رغبته القوية في ضم مواطنه بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، واستقر على بديله.

وكان بول بوجبا هو رغبة زيدان الأولى خلال الأشهر الأخيرة، لكن مانشستر يونايتد طلب مبلغاً باهظاً يقارب الـ 200 مليون يورو للتخلي عن خدماته في الصيف الماضي، لكن مع نهاية عقده في 2021، ستكون إدارة اليونايتد على استعداد لقبول نصف المبلغ فقط والسماح لبوجبا بالرحيل بحوالي 100 مليون يورو، حسبما كشفت صحيفة الجارديان الإنجليزية في وقت سابق.

أشارت صحيفة ديفنسا سنترال الإسبانية، أن زين الدين زيدان سينسحب من صفقة بول بوجبا، إذا تحرك ريال مدريد من أجل ضم مواطنيه الفرنسيين، إدواردو كامافينجا لاعب وسط نادي رين، وكيليان مبابي.

سيحتاج مبابي إلى عملية معقدة نوعاً ما، لكن هناك قناعة كبيرة بأنه سيلعب يوما ما في ريال مدريد، ولكن الحصول على كامافينجا هو أكثر جدوى على المدى القصير.

ويعتبر كامافينجا أحد أبرز المواهب الشابة في الدوري الفرنسي، مع الأخذ في الاعتبار أنه يبلغ من العمر 17 عاماً فقط. فهذا يعني أنه سيفيد النادي للمستقبل بجوهرة ثمينة في وسط ملعبه.