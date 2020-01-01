فيديو.. برشلونة ينجو من فخ خيتافي بثنائية

وكالات / سما /

حقق برشلونة فوزاً قيصرياً على ضيفه خيتافي بهدفين لهدف في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس السبت على ملعب الكامب نو لحساب مباريات الأسبوع الرابع والعشرين من الدوري الإسباني.

الفرنسي أنطوان جريزمان عكر بياض النتيجة بهدف في الدقيقة 33 من صناعة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بتمريرة رائعة.

الفريق الكتالوني خفف الضغط على المدرب كيكي سيتيين بتسجيل الهدف الثاني بشكل سريع وهذه المرة عن طريق سيرجي روبيرتو الذي تلقى تمريرة من البديل جونيور فيربو في الدقيقة 39.

و عقب الاستراحة كثف خيتافي هجماته على مرمى البارسا لينجح في تسجيل هدف تقليص الفارق عبر أنخيل رودريجيز في الدقيقة 66.

و كاد جريزمان أن يوقع على الثنائية الشخصية و يدون هدف البارسا الثالث لكنه صوب الكرة أعلى المرمى بطريقة غريبة.

بدوره منع الألماني مارك أندريه تير شتيجن خيتافي من التعادل في الربع ساعة الأخير من اللقاء بعدما أبعد الكرة من الشباك بأعجوبة.

فوز يرفع به برشلونة رصيده من النقاط إلى الرقم 52 ليبقى في وصافة الترتيب بفارق الأهداف فقط خلف ريال مدريد المتصدر.