الإعلان عن استقدام معلمين فلسطينيين للعمل في قطر والمالديف

رام الله / سما /

أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، بدء إجراءات دولة قطر وجمهورية المالديف لاستقدام معلمين للعمل لديهما في سلك التعليم، وذلك حسب نظامي الإعارة (لمعلمي الحكومة) والإيفاد (لغير معلمي الحكومة).

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الوظائف التعليمية في قطر، تشمل: تخصصات اللغة العربية، والرياضيات، والفنون البصرية، والحاسب الآلي للذكور والإناث، والعلوم الاجتماعية للذكور فقط، فيما تشمل الوظائف الإدارية الاختصاص في العلاج الطبيعي والوظائفي للذكور والإناث.

أما فيما يتعلق بالوظائف في المالديف؛ بيّنت "التربية" أن الوظائف المطلوبة هي تعليم القرآن الكريم، واللغة العربية.

ودعت الوزارة المعنيين بالتقدم لهذه الوظائف لزيارة موقعها الإلكتروني www.moe.pna.ps،

للاطلاع على شروط وآليات تقديم الطلبات والمواعيد النهائية للتقديم، وكامل التفاصيل.

وشكرت الوزارة دولة قطر وجمهورية المالديف على هذه الثقة، ما يشكل تأكيدا على الكفاءة والتميز الذي يحققه المعلم الفلسطيني؛ وجعله محط أنظار عديد الدول الشقيقة والصديقة.