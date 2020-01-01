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الجولاني يبرر التدخل التركي في إدلب

الأحد 16 فبراير 2020 10:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجولاني يبرر التدخل التركي في إدلب


ادلب/ وكالات /

ساق زعيم تنظيم "هيئة تحرير الشام" الإرهابي (النصرة سابقا) أبو محمد الجولاني تبريرات للوجود العسكري التركي في إدلب، معبرا عن حرصه على استثماره لمصلحة الجماعات المسلحة.

واعتبر الجولاني في تصريحات تلفزيونية أمس السبت، أن الشعب التركي معني بالمعركة الدائرة في الشمال السوري لأن نتائجها ستنعكس عليه اقتصاديا وأمنيا وعسكريا.

وفي تصريح آخر، تناقلته مواقع إخبارية سورية، أشار إلى مراهنة "النصرة" على قوتها الداخلية مع استثمار أي فرص أخرى.

وكان مصدر عسكري روسي قد اتهم تركيا أمس بتسليم أسلحة ومعدات وزي عسكري لمسلحي "تحرير الشام" في إدلب، مشيرا إلى أن بعض هؤلاء المسلحين يشاركون في القتال ضد القوات الحكومية السورية تحت قناع أفراد الجيش التركي.

المصدر: مواقع إعلامية سورية

#ادلب #تركيا #الجولاني #سوريا

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