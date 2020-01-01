الدوحة: جهود حل الأزمة مع السعودية والإمارات أخفقت

الدوحة /سما/

: أعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن جهود حل الأزمة مع السعودية والإمارات لم تنجح، مؤكدا أن المساعي علقت مطلع يناير 2020.

وقال في كلمة بمؤتمر ميونيخ للأمن اليوم السبت: “كان ذلك منذ نحو ثلاث سنوات. لم نكن المسؤولين ونحن منفتحون على أي جهد لحل هذه المشكلة”.

وأضاف: “للأسف الجهود لم تنجح وعلقت مطلع يناير، وقطر غير مسؤولة عن ذلك”.

وأكد أن بلاده تؤمن بقوة الحوار والالتزام، داعيا المجتمع الدولي إلى تعزيز تطبيق القانون.

وتابع: “نحن بحاجة إلى تطبيق القانون الدولي.. المجتمع الدولي يسعى لتحقيق الاستقرار والسلام، ومن أجل ذلك يجب أن نعزز تطبيق القانون”.

وأضاف: “بدلا من إدارة الأزمات، نتبنى مبدأ الدبلوماسية متعددة الأطراف من خلال آليات ملزمة وتطبيق القانون الدولي والقرارات الدولية التي ترمي في النهاية إلى حماية المدنيين”، مجددا التأكيد على الالتزام بالتفاوض.

وقال: الآن نحن بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى اتفاقية أمنية لمنطقة الشرق الأوسط. ورغم التوترات الجيوسياسية، بإمكاننا أن نحقق الاستقرار في الشرق الأوسط من خلال الالتزام والحوار الجماعي المتبادل”.