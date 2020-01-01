ظريف لـ معاريف: صفقة القرن ستؤدي إلى مزيد من "العنف"

القدس المحتلة / سما /

قال محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني، إن خطة السلام التي وضعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والمسماة "صفقة القرن" ستؤدي إلى مزيد من العنف ضد إسرائيل وقد تمتد للمنطقة.

ورفض الوزير الإيراني في تصريح لمراسل صحيفة معاريف على هامش مشاركته في مؤتمر ميونيخ الأمني، إلقاء اللوم على أي أعمال "عنف" في الشرق الأوسط، ضد إيران.

ورجح أن تتهم الولايات المتحدة وإسرائيل، إيران بأنها مسؤولة عن "العنف" الذي قد تشهده إسرائيل والمنطقة بعد الخطة الأميركية.

من جانبه قال جاستن ترودو رئيس الوزراء الكندي، للصحيفة العبرية، إلى أن الاختبار لصفقة القرن سيكون فيما إذا عادت الطرفين إلى المفاوضات. مرجحًا أن لا يكون هذا هو الحال معربًا عن أمله في أن يتم استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني - والإسرائيلي.