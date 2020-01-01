وزير الخارجية السعودي لـ معاريف: تطوير العلاقات مع إسرائيل بعد توقيع اتفاق سلام مع الفلسطينيين

القدس المحتلة / سما /

قال وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، إن تطوير العلاقات بين المملكة وإسرائيل، سيكون فقط بعد توقيع اتفاق سلام مع الفلسطينيين.

جاءت أقوال بن فرحان في تصريح خاص لمراسل صحيفة معاريف العبرية خلال مؤتمر ميونيخ الأمني، ردًا على سؤال وجهه المراسل حول فيما إذا كان من المتوقع حدوث خطوة جديدة بالشرق الأوسط تشمل فتح علاقات رسمية بين السعودية وإسرائيل، أو على الأقل التوقيع على اتفاقية "اللا حرب" التي تسعى إليها حكومة تل أبيب.

وقال بن فرحان، إن أي اتفاق سلام يجب أن يكون وفقًا للشروط الفلسطينية.

ولم تنشر الصحيفة مزيدًا من التفاصيل حول تصريحات الوزير السعودي مشيرةً إلى أن مراسلها جدعون كوتس هو من طرح السؤال على الوزير بن فرحان.

وأشارت الصحيفة، إلى أن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، لم يحضر مؤتمر ميونيخ رغم أنه كان يستعد لذلك بهدف لقاء وزراء عرب.