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طائرات الاحتلال الاسرائيلي تشن فجر اليوم غارات على قطاع غزة

الأحد 16 فبراير 2020 07:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طائرات الاحتلال الاسرائيلي تشن فجر اليوم غارات على قطاع غزة


غزة / سما /

شنت طائرات الاحتلال الاسرائيلي سلسلة من الغارات، فجر الأحد، استهدفت مواقع للمقاومة في قطاع غزة، مدعيا أن القصف يأتي ردا على إطلاق صاروخين من القطاع باتجاه مستوطنات "غلاف" غزة.


وأفادت مصادر محلية، أن مروحيات الاحتلال قصفت موقع التل غرب دير البلح وسط القطاع، كما قصف الطيران الحربي هدفا بالقرب من ميناء خانيونس جنوب القطاع.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل إنارة في أجواء شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

كما تصدت المضادات الأرضية التابعة للمقاومة للطائرات الحربية الاسرائيلية في أجواء محافظة رفح.

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