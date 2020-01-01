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حالة الطقس : امطار مصحوبة بعواصف رعدية

الأحد 16 فبراير 2020 07:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس : امطار مصحوبة بعواصف رعدية


رام الله / سما /

توقعت دائرة الارصاد الجوية أن يكون الجو غائماً جزئياُ الى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة بحيث يصبح الجو باردا تسقط بإذن الله زخات متفرقة بين الحين والأخر على معظم المناطق وتكون الامطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.
هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياُ الى غائم وشديد البرودة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الاثنين: يكون الجو غائماً جزئياُ ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة ويكون الجو باردا الى شديد البرودة وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
الثلاثاء: يكون الجو غائماً جزئياُ ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا الى شديد البرودة، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الأربعاء:يكون الجو غائماً جزئياُ الى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة بحيث يصبح الجو باردا تسقط بإذن الله زخات متفرقة بين الحين والأخر على معظم المناطق وقد تكون الامطار مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين خاصة يوم الاحد من خطر:
1- احتمال تشكل السيول والفيضانات في بعض الأودية والمناطق المنخفضة.2 شدة سرعة الرياح.
3- خطر التزحلق على الطرقات. 4- تدني مدى الرؤيا الافقية.

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