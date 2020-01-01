  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ردا على اطلاق الصواريخ

الاحتلال يزيد الخناق على غزة ويقرر الغاء اجراءات مدنية مخطط تنفيذها لصالح القطاع

السبت 15 فبراير 2020 11:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يزيد الخناق على غزة ويقرر الغاء اجراءات مدنية مخطط تنفيذها لصالح القطاع


غزة / سما /

قررت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم السبت، الغاء الاجراءات المدنية التي اتخذتها الخميس الماضي لصالح قطاع غزة، وذلك ردا على اطلاق الصواريخ والبونات المفخخة باتجاه البلدات الاسرائيلية في الغلاف.

وقال ما يسمى بمنسق اعمال حكومة الاحتلال في الاراضي المحتلة عبر صفحته على فيسبوك، إنه  "في أعقاب إطلاق القذائف الصاروخية مساء اليوم وإستمرار إطلاق البالونات المفخخة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، تقرر إلغاء الخطوات المدنية التي تم التخطيط لتنفيذها لصالح قطاع غزه.

وبحسب المنسق، تشمل الاجراءات الاسرائيلية  توسيع مسافة صيد الأسماك وإعادة 500 تصريح تجارة وإدخال الإسمنت.

وأضاف: سيتم تحديد السياسة وفقا للتطورات الميدانية.

وتابع: أن المسؤولية على ما يحدث في القطاع وينطلق منه، تقع على عاتق حماس. وإذا لم يتم الحفاظ على الهدوء، فإن  إسرائيل ستتصرف وفقا لذلك.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، أفادت مصادر اعلام عبرية، بأن صفارات الانذار قد دوت في مستوطنات الغلاف، جراء اطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه البلدات الاسرائيلية المحاذية للقطاع,

ووفقا للمصادر العبرية، فان صفارت الانذار قد دوت في موقع كيسوفيم شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع.

وذكرت المصادر العبرية، بانه تم رصد إطلاق صاروخين من قطاع غزة سقطا في مناطق مفتوحة في المجلس الإقليمي "أشكول" بغلاف غزة.

الى ذلك، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، انه "متابعة للإنذار الذي تم تفعيله في غلاف غزة قبل قليل فالحديث عن إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة بإتجاه المستوطنات".

#سلطات الاحتلال #اطلاق صواريخ #قطاع غزة #اجراءات عقابية #غزة #مساحة الصيد #تصاريح عمل #بالونات #حماس #الاسمنت

الأكثر قراءة اليوم

وفد مصري زار غزة أمس لعدة ساعات وهذا ما قام به ..

قناة عبرية : اختراقة ايجابية في مساعي التهدئة مع حركة حماس

شاهد: منذ خروجه من الاسر بغزة.. جلعاد شاليط يتزوج للمرة الثالثة!

طهران تكشف فحوى رسالة وصلتها من السعودية بعد مقتل سليماني..

أولمرت يكشف موقف نتنياهو من "الصفقة" .. لهذا قابلت عباس

بعد هاتف ظريف المفاجئ للرئيس عباس... موقع أمريكي: إيران تنشط بين الفلسطينيين

بلدية تل أبيب تأمر بإزالة لوحات إعلانية ترمز " لاستسلام الرئيس عباس وهنية "

الأخبار الرئيسية

مستوطنات

صحيفة عبرية تكشف: لجنة رسم الخرائط الإسرائيلية- الأميركية بدأت عملها.. وهذه اسماء اللجنة

الاحتلال يزعم: اطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه "اشكول" وصفارات الانذار تدوي

القيادة تكشف عن الخطوات القادمة لمواجهة "صفقة القرن".. والرئيس يبعث رسائل لهذه الدول

السعودية

طهران تكشف فحوى رسالة وصلتها من السعودية بعد مقتل سليماني..

خبير اسرائيلي: السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين لن يتحقق في عهد الرئيس عباس