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الإعلان عن تشكيل الحكومة التونسية الجديدة

السبت 15 فبراير 2020 10:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلان عن تشكيل الحكومة التونسية الجديدة


تونس /سما/

أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف إلياس الفخفاخ مساء يوم السبت، أسماء الوزراء المقترحين لتشكيل حكومته الجديدة المكونة من 28 وزيرا، إضافة إلى كتاب دولة، معتبرا أن انسحاب حركة "النهضة" يضع البلاد أمام خيارات صعبة.

وكانت حركة النهضة قد قررت مساء اليوم، عدم المشاركة في الحكومة والتي منحها الفخفاخ خمسة وزراء معلنة أنها تريد أن يكون حزب قلب تونس مشاركا في الحكومة .

كما قررت أحزاب: الكرامة، والحزب الدستوري الحر، وقلب تونس، أن تكون في المعارضة.

وقد منحت الوزارات السيادية لكل من:

وزير الخارجية: نور الدين الري

وزير الدفاع: عماد الحزقي

وزير الداخلية: هشام المشيشي

وزيرة العدل: ثريا الجريبي الخميري

كما منحت حقيبة المالية لمحمد نزار يعيش

وسيتم في الساعات القادمة عرض الحكومة على مجلس نواب الشعب التونسي لمنحها الثقة، وأن لم تنلها يكون أمام الرئيس التونسي قيس سعيد، مهلة لتكليف شخصية أخرى حتى الخامس عشر من آذار القادم، أو الدعوة لحل مجلس نواب الشعب واجراء انتخابات جديدة 

#الحكومة التونسية #تونس

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