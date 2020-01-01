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اشتية يدعو ألمانيا وأوروبا لنشر تصور واضح حول مرجعية عملية السلام

السبت 15 فبراير 2020 10:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يدعو ألمانيا وأوروبا لنشر تصور واضح حول مرجعية عملية السلام


ميونخ /سما/

دعا رئيس الوزراء محمد اشتية، ألمانيا وأوروبا لبذل كافة الجهود لنشر تصور واضح حول مرجعية عملية السلام، تقوم على أساس متعدد الأطراف، وتحديدا القرارات والمعايير المقرة دوليا وعربيا.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم السبت، وزير الدولة للشؤون الخارجية الألماني نيلز أنين، على هامش مشاركته في أعمال الدورة الـ 56 لمؤتمر ميونخ للأمن.

وأشاد رئيس الوزراء بالموقف الأوروبي المتناغم مع المواقف التي صدرت من أطر مختلفة حول العالم بشأن الخطة الأمريكية "صفقة القرن"، سواء اجتماع وزراء الخارجية العرب، أو "منظمة التعاون الإسلامي" أو "الاتحاد الأفريقي".

#اشتيه #رئيس الوزراء #المانيا #اوروبا #عملية السلام

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