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عرض موسيقى لأوركسترا معهد إدوارد سعيد للموسيقى

السبت 15 فبراير 2020 10:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
عرض موسيقى لأوركسترا معهد إدوارد سعيد للموسيقى


القدس المحتلة / سما /

 اقام معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى، اليوم السبت، عرضا موسيقيا لأوركسترا المعهد بقيادة بير أنطوان مارسيه، بعنون "موسيقى من السحر والخيال"، وذلك في مسرح نسيب عزيز شاهين بجامعة بيرزيت.

وتخلل العرض الذي نفذه 75 عازفا وعازفة من المعهد، تقديم عدة مقطوعات، منها "ساحرة الظهيرة" من تأليف أنتونين دفورجاك، و"سؤال من دون إجابة" من تألي تشارلز إيفز، مع عزف منفرد للطالب سري ترزي، فيما قدمت الفلسطينية جوا برغوثي، والعازفين، مقطوعة من تأليفها تحت عنوان "سحر"، وقد أعدتها بالتعاون بين المعد الوطني للموسيقى وأوركسترا نيويورك.

وتخلل العرض أيضا مقتطفات موسيقية من سلسلة أفلام هاري بوتر، من تأليف جون ويليامز، وقدمت مقطوعة بعنوان "كسارة البندق" من تأليف بيتر إليتش تشايكوفسكي.

#عرض موسيقي #القدس

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