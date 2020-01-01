التعليم البيئي": سماء فلسطين تشهد عبور 500 مليون طائر سنويًا

بيت لحم / سما /

أصدر مركز التعليم البيئي التابع لللكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة، ورقة حقائق لمناسبة موسم هجرة الطيور الربيعية، والذي يصادف سنويًا في 15 شباط، أشارت إلى وجود نحو 530 نوع طيور في فلسطين التاريخية، وانتشار 373 نوعاً في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقالت الورقة إن فلسطين تنفرد بموقعها الجغرافي العالمي، إذ تقع بين ثلاث قارات: آسيا، وأفريقيا، وأوروبا، وبعكس صغر مساحتها، تتميز بالتنوع الواسع في عناصر المناخ: درجات الحرارة، ومعدل سقوط الأمطار، والتضاريس. كما تنفرد بأربعة أقاليم نباتية تمنحنا ثراءً في نباتاتها وطيورها.

وأضافت: تعد هجرة الطيور الربيعية مثالًا على الأهمية البيولوجية لفلسطين، ففي سمائها تعبر أهم مسارات الهجرة، ويمر فيها قرابة 500 مليون طائر كل عام، ويعتبر غور الأردن المتفرع من وادي الشق الكبير ثاني أهم مسار لهجرة الطيور المُحلّقة المهاجرة في العالم. ومن أهم المسارات في نظام هجرة الطيور بين أفريقيا من جهة، وآسيا وأوروبا من أخرى.

ووفق الورقة، فإن الطيور تزين سماء فلسطين في معظم الأحيان، وتتواجد في كافة الأماكن بما فيها الشواطئ، والوديان، والصحاري، والتلال. مثلما تصنف بعض أنواعها بأنها نشطة ليلًا، أو خلال النهار، وتشكل رمزاً قوياً للتنوع الحيوي.