جرار تطلع لجنة العلاقات الدولية في برلمان جنوب إفريقيا على التطورات المتعلقة بـ"صفقة القرن"

كيب تاون /سما/

أطلعت سفيرة دولة فلسطين لدى جنوب إفريقيا حنان جرار، رئيس لجنة العلاقات الدولية فى برلمان جنوب إفريقيا تاندي ماهامبيهليلا، على آخر تطورات القضية الفلسطينية، خاصة فيما يتعلق بـ"صفقة القرن" التي تشكل تجسيدا واضحا لنظام الفصل العنصري الذي عانت منه جنوب إفريقيا لفترات طويلة.

وتطرقت جرار خلال لقائها ماهامبيهليلا على هامش مشاركتها في جلسة افتتاح البرلمان الذي استهل دورته الحالية بخطاب الأمة للرئيس سيريل رامابوزا، إلى مجموعة من القضايا الثنائية لتعزيز العمل المشترك بين البلدين بما يخدم مصالح الطرفين وفق خطة عمل ممنهجة وواضح.

وأعربت عن شكرها لجنوب إفريقيا على موقفها الداعمة والمؤيدة لحقوق شعبنا الفلسطيني، وقضيته العادلة وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس.

وفي سياق متصل، التقت جرار بمجموعة من أبناء الجالية الفلسطينية المقيمة فى مدينة كيب تاون، مؤكدة أهمية وحدة الجاليات الفلسطينية فى الشتات من أجل دعم فلسطين ونشر الوعي حول القضية الفلسطينية.

كما التقت السفيرة جرار بعدد من القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية على هامش الذكرى الـ75 لتأسيس مجلس القضاء الإسلامي فى مدينة كيب تاون.