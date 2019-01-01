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بينيت يتباهى: منذ أن توليت منصبي قمنا باغتيال 30 فلسطيني

السبت 15 فبراير 2020 10:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
بينيت يتباهى: منذ أن توليت منصبي قمنا باغتيال 30 فلسطيني


القدس المحتلة / سما /

 كشف نفتالي بينت وزير الجيش الإسرائيلي، مساء يوم السبت، عن عدد عمليات الاغتيال التي نفذتها قوات الاحتلال منذ توليه منصبه في شهر نوفمبر العام الماضي.

ونقلت القناة 12 العبرية عن بينت قوله : "منذ أن توليت منصبي كوزير للأمن، قمنا باغتيال 30 "إرهابي". وفق تعبيره.

وقالت وسائل إعلام عبرية: إطلاق الصواريخ من غزة تزامن مع تصريحات لوزير الجيش نفتالي بينت، قال فيها إنه "خلال ولايته في الوزارة تراجع إطلاق القذائف الصاروخية والبالونات الحارقة على البلدات المحاذيةغزة".

يذكر أن طائرات الاحتلال، اغتالت يوم 12 نوفمبر 2019، بهاء أبو العطا القيادي البارز في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وزوجته؛ جراء استهداف منزله في حي الشجاعية شرق مدينة غزة .

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