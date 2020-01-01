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صحيفة عبرية تكشف: لجنة رسم الخرائط الإسرائيلية- الأميركية بدأت عملها.. وهذه اسماء اللجنة

السبت 15 فبراير 2020 10:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة عبرية تكشف: لجنة رسم الخرائط الإسرائيلية- الأميركية بدأت عملها.. وهذه اسماء اللجنة


القدس المحتلة / سما /

 كشف موقع صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، مساء السبت، أن لجنة رسم الخرائط الإسرائيلية- الأميركية، التي ستحدد المناطق التي ستفرض عليها السيادة الإسرائيلية، بدأت عملها.

ونقل الموقع عن مسؤول حكومي إسرائيلي كبير، قوله إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عيّن مندوبين أميركيين في اللجنة، وهم سفير بلاده لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، وكبير مستشاري السفير آرييه لايتستون، وسكوت ليث رئيس شؤون العلاقات الإسرائيلية- الفلسطينية في مجلس الأمن القومي الأميركي.

وأوضح الموقع أن هذه الخطوة الأميركية تأتي بعد أن أعلنت إسرائيل هوية أعضائها، وهم وزير السياحة ياريف ليفين، والسفير الإسرائيلي لدى أميركا رون ديرمر، ورونين بيرتس، المدير التنفي لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.

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