غانتس: المشتركة لن تكون بالائتلاف الحكومي ولا تناوب مع نتنياهو

القدس المحتلة / سما /

أكد رئيس تحالف "كاحول لافان"، بيني غانتس، أن القائمة المشتركة لن تكون ولا بأي حال من الأحوال شريكة في الائتلاف الحكومي الذي سيشكله في المستقبل، مستبعدا إي إمكانية للتناوب على رئاسة الحكومة مع رئيس الحكومة المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو.

أتى تأكيد غانتس خلال مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية مساء اليوم السبت، وهي أول مقابلة يجريها غانتس مع وسائل الإعلام بشكل مباشر منذ انتخابات الكنيست التي جرت في أيلول/سبتمبر الماضي.

وجدد غانتس موقفه الرافض لأي توصية من قبل القائمة المشتركة عليه قبالة رئيس الدولة، رؤوفين ريفلين، من أجل تشكيل الحكومة، عقب انتخابات الكنيست التي ستجري في الثاني من آذار/مارس المقبل، قائلا "لست بحاجة لتوصية ودعم القائمة المشتركة".

وأضاف غانتس "نتنياهو أنهى منصبه التاريخي، لن تشكل حكومة لليكود يرأسها نتنياهو"، مؤكدا أنه بدون نتنياهو سيكون بالإمكان تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وبما يتعلق في خطة السلام الأميركية التي كشف عنها الرئيس دونالد ترامب، المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن" والهادفة لتصفية القضية الفلسطينية"، هاجم غانتس نتنياهو، قائلا " نتنياهو يريد استغلالها وتحويلها إلى مسرحية، القيام بخطوات أحادية وفرض السيادة يشكل خطرا ويزعزع الاستقرار ويدمر الأساسات".