الديمقراطية تدعو لاستنهاض القوى الفلسطينية لمجابهة "رؤية ترامب-نتنياهو"

غزة / سما /

نظمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في محافظة شمال غزة حفلاً تراثياً، اليوم السبت، بعنوان «بالوحدة الوطنية والمقاومة نسقط صفقة القرن»، في صالة التراث ببيت لاهيا، بذكرى انطلاقتها الـ 51، بمشاركة أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية وحشد من القوى الوطنية والإسلامية والفعاليات الشعبية في شمال القطاع.

وافتُتح الحفل بالسلام الوطني الفلسطيني، والوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الجبهة الديمقراطية والثورة والشعب الفلسطيني، وقال عطية صالحة، عضو اللجنة المركزية لـ"الديمقراطية": "إن الاحتفال بذكرى الانطلاقة هو مناسبة لاستنهاض قوى شعبنا وحركته الوطنية وتوحيد صفوفها لمجابهة الاستعصاءات الكبرى وفي مقدمتها «رؤية ترامب- نتنياهو» والخطوات العدوانية الهادفة لتصفية القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية".

ودعا صالحة إلى "مواجهة «رؤية ترامب- نتنياهو» بمغادرة اتفاق أوسلو وقيوده والتزاماته المجحفة، وشق مسار نضالي جديد باستراتيجية كفاحية تستنهض المقاومة الشعبية وصولاً للانتفاضة الشعبية الشاملة على طريق العصيان الوطني الشامل، والعمل على نقل القضية الوطنية للأمم المتحدة بثلاث خطوات، وهي طلب العضوية العاملة لدولة فلسطين، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا ضد الاحتلال، والدعوة لمؤتمر دولي بإشراف الأمم المتحدة ورعاية الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وبموجب قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وبسقف زمني محدد وبقرارات ملزمة بما يكفل الفوز بالدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 67 وعاصمتها القدس، وحل قضية اللاجئين بموجب قرار الأمم المتحدة 194".

وشدد صالحة على ضرورة إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية لوضع حد لحالة الاستقطاب الثنائي بين حركتي فتح وحماس ولتحمل أعباء المواجهة الشاملة مع الاحتلال والإدارة الأميركية.

وتخلل الحفل التراثي عرض مسرحي وعروض للدبكة والفولكلور الشعبي.