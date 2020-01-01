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الاحتلال يزعم: اطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه "اشكول" وصفارات الانذار تدوي

السبت 15 فبراير 2020 08:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يزعم: اطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه "اشكول" وصفارات الانذار تدوي


غزة / سما /

أفادت مصادر اعلام عبرية، مساء اليوم السبت، بأن صفارات الانذار قد دوت في مستوطنات الغلاف، جراء اطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه البلدات الاسرائيلية المحاذية للقطاع,

ووفقا للمصادر العبرية، فان صفارت الانذار قد دوت في موقع كيسوفيم شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع.

وذكرت المصادر العبرية، بانه تم رصد إطلاق صاروخين من قطاع غزة سقطا في مناطق مفتوحة في المجلس الإقليمي "أشكول" بغلاف غزة.

الى ذلك، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، انه "متابعة للإنذار الذي تم تفعيله في غلاف غزة قبل قليل فالحديث عن إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة بإتجاه المستوطنات".

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