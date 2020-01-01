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حماس ترد على تصريحات الجبير بشأن إيجابيات صفقة القرن

السبت 15 فبراير 2020 08:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس ترد على تصريحات الجبير بشأن إيجابيات صفقة القرن


غزة / سما /

علَّقت حركة حماس على حديث وزير الخارجية السعودي عادل الجبير عن وجود جوانب إيجابية في خطة ترامب.

وقالت الحركة على لسان الناطق باسمها حازم قاسم "إن تصريحات عادل الجبير وزير الخارجية السعودي يخالف الإجماع العربي الرافض للصفقة الذي عبر عنه وزراء الخارجية العرب في اجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ".

وأوضح قاسم أن تصريحات الجبير تساعد الاحتلال والإدارة الأمريكية على الترويج للصفقة، إلى جانب انها تعطي مسوغات لتمريرها.

وكان الرئيس ترامب أعلن عن بنود الرؤية الامريكية – الإسرائيلية لتسوية الصراع، وجميعها تتخطى الثوابت الفلسطينية، بما فيها القدس وحق العودة.

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