  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مصر تتفق مع 5 شركات للتنقيب عن الغاز و النفط غرب المتوسط

السبت 15 فبراير 2020 08:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تتفق مع 5 شركات للتنقيب عن الغاز و النفط غرب المتوسط


القاهرة /سما/

أعلن  وزير البترول المصري طارق الملا اليوم السبت أ بلاده اتفقت مبدئيا مع خمس شركات عالمية للتنقيب عن النفط والغاز غرب البحر المتوسط بالمياه العميقة في سبع مناطق.

وأضاف الملا في تصريحات صحفية: "إن الشركات التي ستبدأ عمليات البحث الاستكشافي بغرب المتوسط مطلع عام 2021 هي توتال وبي.بي وشيفرون وإكسون موبيل وأن تلك ستكون المرة الأولى للعمل بتلك المنطقة".

وفتح اكتشاف إيني الإيطالية لحقل ظُهر في 2015، والذي يحوى احتياطات تُقدر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز، شهية الحكومة لطرح مزايدات جديدة.

وقامت مصر خلال الأعوام القليلة الماضية بترسيم حدودها البحرية مع بعض الدول من أجل التنقيب عن الغاز والنفط دون نزاعات.

#مصر #النفط #التنقيب عن غاز #البحر المتوسط

الأكثر قراءة اليوم

وفد مصري زار غزة أمس لعدة ساعات وهذا ما قام به ..

شاهد: منذ خروجه من الاسر بغزة.. جلعاد شاليط يتزوج للمرة الثالثة!

أولمرت يكشف موقف نتنياهو من "الصفقة" .. لهذا قابلت عباس

بعد هاتف ظريف المفاجئ للرئيس عباس... موقع أمريكي: إيران تنشط بين الفلسطينيين

بلدية تل أبيب تأمر بإزالة لوحات إعلانية ترمز " لاستسلام الرئيس عباس وهنية "

صحيفة : تخفيف البالونات المتفجّرة و ثلاث ليالٍ لاختبار النيات

اشتباك مسلح في مخيم بلاطة بنابلس

الأخبار الرئيسية

الاحتلال يزعم: اطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه "اشكول" وصفارات الانذار تدوي

القيادة تكشف عن الخطوات القادمة لمواجهة "صفقة القرن".. والرئيس يبعث رسائل لهذه الدول

السعودية

طهران تكشف فحوى رسالة وصلتها من السعودية بعد مقتل سليماني..

خبير اسرائيلي: السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين لن يتحقق في عهد الرئيس عباس

قناة عبرية : اختراقة ايجابية في مساعي التهدئة مع حركة حماس