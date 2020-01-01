  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"السياحة" و"اللجنة الوطنية" تبحثان آفاق التعاون المشترك

السبت 15 فبراير 2020 06:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
"السياحة" و"اللجنة الوطنية" تبحثان آفاق التعاون المشترك


بيت لحم / سما /

بحثت وزيرة السياحة والآثار رُلى معايعة، مع أمين عام اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم د. دوّاس دوّاس، أهم القضايا المشتركة ما بين اللجنة والوزارة وخاصة في مجال تمثيل دولة فلسطين في المنظمات الدولية والعربية والإقليمية ذات العلاقة في عملهما، حيث عقد اللقاء في مقر وزارة السياحة والاثار بمدينة بيت لحم.

ورحبت معايعة بالحضور، مشيدة بما تقوم به اللجنة الوطنية من جهود تسعى من خلالها لتثبيت اسم دولة فلسطين ورفعه عاليا في المنظمات الدولية ذات العلاقة بالتربية والثقافة والعلوم وغيرها من المجالات المرتبطة، وأكدت على أهمية ترسيم العلاقة وتطويرها بما يعزز من هذا الحضور ويدعم التكامل الذي يعتبر نقطة قوة للمؤسسات الفلسطينية على الصعيد المحلي.

من جانبه استعرض د. دوّاس أبرز التوجهات للجنة الوطنية في الفترة المقبلة، والتي تتمثل بالتوجه نحو التخصصية في العمل، بالإضافة لمواكبة وموائمة كافة مكونات العمل الإداري والقانوني والفني ما بين المؤسسات المحلية والمنظمات الدولية.وأشار أيضا إلى الجهود التي تبذل للتوازي ما بين الجهد الداخلي والخارجي للمؤسسات الفلسطينية، من حيث المتابعة والتطبيق للقرارات الدولية والتوصيات الصادرة عن المؤتمرات لهذه المنظمات الدولية (اليونسكو، الإيسيسكو، الألكسو)، والتي أصبحت تدخل في كافة مجالات الحياة والتكنولوجيا والذكاء الصناعي والتربية والتعليم والبحث العلمي وغيرها.

#السياحة #رولا معايعة

الأكثر قراءة اليوم

التنمية: إعادة أسر محجوبة من مخصصات الشؤون في غزة.. ماذا قالت عن الدفعة المقبلة؟

مصادر: السفير العمادي ونائبه الحردان يصلان غزة الاسبوع المقبل لبحث ملفات مهمة

أولمرت يكشف موقف نتنياهو من "الصفقة" .. لهذا قابلت عباس

بعد هاتف ظريف المفاجئ للرئيس عباس... موقع أمريكي: إيران تنشط بين الفلسطينيين

بلدية تل أبيب تأمر بإزالة لوحات إعلانية ترمز " لاستسلام الرئيس عباس وهنية "

صحيفة : تخفيف البالونات المتفجّرة و ثلاث ليالٍ لاختبار النيات

اشتباك مسلح في مخيم بلاطة بنابلس

الأخبار الرئيسية

السعودية

طهران تكشف فحوى رسالة وصلتها من السعودية بعد مقتل سليماني..

خبير اسرائيلي: السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين لن يتحقق في عهد الرئيس عباس

اشتيه يؤكد رفضه محاولات تسييس المحكمة الجنائية الدولية

قناة عبرية : اختراقة ايجابية في مساعي التهدئة مع حركة حماس

ايرز

وفد مصري زار غزة أمس لعدة ساعات وهذا ما قام به ..