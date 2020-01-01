صحة غزة تعزل المسافرين العائدين من الصين بدء من غد

غزة / سما/

تبدأ وزارة الصحة في قطاع غزة ابتداءً الغد الأحد بعزل كافة المسافرين القادمين من الصين لمدة 14 يومًا داخل معبر رفح كإجراء احتياطي، للتأكد من سلامتهم وخلوهم من أي أمراض، وعدم وجود أي حالات مشتبه بها "بفيروس كورونا" الذي انتشر من الصين إلى العالم أجمع.

وأوضح نائب مدير عام الرعاية الأولية في وزارة الصحة مجدي ضهير في تصريح صحفي، أن غرف الحجر الصحي متواجدة في معبر رفح لعزل العائدين، حيث أن طواقمها الطبية متواجدة في معبر رفح للتأكد من سلامة العائدين.

وأكد ضهير نفي وزارة الصحة لما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول الاشتباه بوجود حالتين مصابة بـ"فايروس كورونا" في قطاع غزة.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تنفي فيها وزارة الصحة في رام الله وغزة، تسجيل أي حالة اشتباه في فلسطين بفايروس كورونا المستجد،

يُشار إلى أن منظمة الصحة العالمية، أطلقت اسم (كوفيد 19) على الفيروس بدلاً من كورونا المستجد، تجنبًا لربطه بمنطقة جغرافية أو حيوان أو جماعة، وتطالب الدول باعتباره العدو الأول للبشرية".

وقد تخطى ضحايا الفيروس وفق آخر احصائية نشرتها السلطات الصينية، أكثر من 1500 قتيل ، فيما أعلنت مصر تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس.