جامعة القدس المفتوحة تُصدر توضحياً بشأن خارطة لفلسطين بدليل إرشادي!!

رام الله / سما /

قالت جامعة القدس المفتوحة إن النشرة الإرشادية التي طرحتها قبل عدة أيام لا تمثل خارطة فلسطين، إنما فروع الجامعة المنتشرة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضافت إدارة الجامعة في بيان صدر عنها، اليوم السبت، أنها أصدرت توجيهاتها بإيقاف تداول النشرة، مقدمة اعتذارها إن أساء أحد فهمها، رغم أن الرسم التوضيحي يتضمن فروع الجامعة فقط، ولم يكن المقصود بها خارطة جغرافية لفلسطين التي ندرسها في مناهجنا.

وأشار البيان إلى أن الجامعة معمدة بدماء الشهداء وعلى رأسهم الشهيد المؤسس ياسر عرفات، وهي الحاضنة الوطنية الجامعة، المنتصرة للأسرى والمساندة لكافة حقوق شعبنا.

وأوضحت أن النشرة صدرت عن أحد مراكز الجامعة دون التنسيق مع الجهات المخولة بالمصادقة عليها من إدارة الجامعة، مؤكدة أن هناك خارطة لفلسطين من النهر إلى البحر تعتمدها الجامعة بكافة مراكزها وفروعها ودوائرها المختلفة وتستخدم في نشراتها كافة.

ولفتت إلى أن جامعة القدس المفتوحة أصدرت قبل أيام موقفا رسميا واضحا من قطاعاتها الأكاديمية والإدارية والنقابية والطلابية، وقادت فعاليات مركزية تجاه صفقة القرن، أسوة ببقية المؤسسات الوطنية المتمسكة بثوابتنا الوطنية الراسخة وهي في مقدمة الركب النضالي المدافع عن حقوقنا التي لا تقبل القسمة أو التفريط.

وطالبت إدارة الجامعة كل الحريصين والغيورين عدم الانجرار وراء من يحاول المس بجامعة الوطن التي تغرس في نفوس أبنائها حب التضحية والفداء في سبيل الوطن ضمن رسالتها السامية، حيث هناك مساقات إجبارية معتمدة في الخطة الأكاديمية لكل الطلبة، منها "فلسطين والقضية الفلسطينية"، و"تاريخ القدس" و"الحركة الأسيرة الفلسطينية".