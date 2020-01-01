حماس تعلق على مشاركة قيادات فلسطينية في مؤتمر بتل ابيب

غزة / سما /

اعتبرت حركة حماس، اليوم السبت، مشاركة قيادات من السلطة الفلسطينية في لقاءات مع جهات "صهيونية في تل أبيب"، بأنها تشكل طعنة لكل المواقف الرافضة لصفقة القرن، وهي تطبيع مستنكر ومرفوض من الكل الوطني الفلسطيني.

وقال حازم قاسم الناطق باسم الحركة في تصريح صحفي "هذه اللقاءات تشجع بعض الأطراف في المنطقة على التطبيع مع الكيان الصهيوني، وتضعف حركة التضامن مع قضية شعبنا الفلسطيني".

وأضاف "هذه اللقاءات تؤكد استمرار السلطة في غرقها بوهم مسار التسوية الذي تسبب في كوارث وطنية، بدلًا من الاستجابة للمطالب الوطنية الداعية إلى تحلل السلطة من الاتفاقات مع الاحتلال، ووقف التنسيق الأمني".