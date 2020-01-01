خبير اسرائيلي: السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين لن يتحقق في عهد الرئيس عباس

القدس المحتلة / سما /

قال كاتب إسرائيلي :"إن السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين لن يتحقق في عهد رئيس السلطة محمود عباس، رغم سعيه الحثيث لتحقيقه".

وأضاف غال بيرغر الخبير الإسرائيلي في الشؤون الفلسطينية في تقرير التلفزيوني الرسمي في اسرائيل، أن :"عباس الذي يواصل دفع رواتب الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، في حين يواصل تنسيقه مع أجهزة الأمن الإسرائيلي، ما زال يتطلع إلى صناعة السلام مع إسرائيل، لكن من الواضح أن هذا السلام لن يتحقق في عصره".

وأشار بيرغر، وثيق الصلة بقيادات السلطة الفلسطينية، أنه :"في ما يتعلق بموقف عباس من الهجمات المسلحة ضد إسرائيل فهو يعارضها من الناحية المبدئية، حتى في ذروة الانتفاضة الثانية، لعله كان الوحيد من القيادة الفلسطينية الذي امتلك الشجاعة للخروج علانية ضد العمليات واستخدام السلاح الناري، وهكذا فهو اليوم يطبق أجندته الحالية على أرض الواقع بعد مرور 15 عاما على انتخابه رئيسا للسلطة الفلسطينية".