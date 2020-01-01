الصين تتهم أميركا بإشعال الشرق الأوسط

بكين /سما/

اعتبر وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أن الحروب الأميركية في الشرق الأوسط، تهدف فقط إلى حماية مصالح واشنطن الخاصة، وليس لضمان الاستقرار والأمن في المنطقة كما تدعي.

وقال وانغ يي في مقابلة مع "رويترز"، نشر نصها على الموقع الإلكتروني للخارجية الصينية: "كم عدد الحروب التي أطلقتها الولايات المتحدة في الشرق الأوسط على مدار العقود الماضية؟ وما حجم الأضرار التي ألحقتها هناك؟ كم عدد المشاكل التي تسببت فيها لشعوب الشرق الأوسط؟ وهل هذا كله لضمان الأمن في الشرق الأوسط؟ إن النهج الأميركي لا يساعد قط في الحفاظ على الاستقرار والتنمية، بل على العكس يعمل على غمر المنطقة بالاضطرابات والفقر".

وشدد الوزير الصيني على أن الولايات المتحدة تحمي فقط مصالحها الخاصة، ولا تفيد دول الشرق الأوسط على الإطلاق.

وقال وانغ يي: "في الوقت نفسه، تبذل الصين قصارى جهدها للمساهمة في الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ورغبات دول هذه المنطقة".