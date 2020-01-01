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الداخلية بغزة: آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاحد

السبت 15 فبراير 2020 04:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
الداخلية بغزة: آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاحد


غزة / سما /

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري أقصى جنوب القطاع ليوم غدٍ الأحد.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم السبت، إن السفر ليوم غدٍ الأحد ، سيكون للـحافلة العاشرة حتى الثالثة عشر (الرقم 150) من كشف (2020/4).

ودعت المسافرين إلى التواجد الساعة 6:30، في الصالة الخارجية للمعبر، واصطحاب أمتعتهم للسفر، منوهة إلى ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.

وأكدت على أن إرفاق الأطفال يتم فقط من خلال صالة التسجيل بغزة، وليس الصالة الخارجية للمعبر، مشيرة إلى أنه يمنع استبدال أسماء المسافرين إلا للوالدَين أو الأبناء فقط.

ونوهت إلى ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

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