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شبان يزيلون بوابة حديدية ومكعبات اسمنتية على مدخل قرية دير نظام

السبت 15 فبراير 2020 03:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
شبان يزيلون بوابة حديدية ومكعبات اسمنتية على مدخل قرية دير نظام


رام الله / سما /

 تمكن عدد من الشبان والفتية من إزالة بوابة حديدية ومكعبات اسمنتية على مدخل قرية دير نظام شمال غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية بأن مواجهات اندلعت عند مدخل القرية، عقب إزالة البوابة الحديدية، أطلق جنود الاحتلال خلالها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع.

ويحاصر جيش الاحتلال منذ خمسة أيام قرية دير نظام من مداخلها الثلاثة، حيث يغلق مدخلين بالبوابات الحديدية، فيما تم نصب حاجز دائم على مدخلها الثالث.

كما يفرض جيش الاحتلال إغلاقا وحواجز شبه دائمة على مداخل قرى عابود وبني زيد الغربية (النبي صالح، بيت ريما، دير غسانة، كفر عين، قراوة)، ودير أبو مشعل ودير نظام منذ نحو أسبوعين.

#رام الله #مواجهات #قوات الاحتلال #قرية دير نظام #بوابة حديدية

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