الرئيس يؤكد للسفير الصيني تضامن الشعب الفلسطيني مع بلاده

رام الله / سما /

استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم السبت، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، السفير الصيني قواه وي، بحضور مستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.

وأكد الرئيس، للسفير الصيني، وقوف دولة فلسطين إلى جانب الحكومة الصينية والشعب الصيني الصديق في هذه الظروف التي تمر بها في مواجهة فيروس "كورونا".

وأعرب الرئيس، عن تضامن شعبنا الفلسطيني وقيادته مع الصين، وثقته الكبيرة بقدرتها على تجاوز هذا التحدي الكبير، مشددا على استعداد دولة فلسطين لتقديم الإمكانيات المتاحة كافة، للوقوف إلى جانب الصين في هذه المحنة.

كما ثمن الرئيس مواقف الصين الداعمة لشعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة.

بدوره، أعرب السفير الصيني، عن تقديره الكبير لهذه اللفتة الكريمة من قبل الرئيس عباس، والتي تعبر عن أصالة القيادة الفلسطينية، وقوة العلاقات الثنائية التي تربط الشعبين والبلدين الصديقين.

وجدد السفير الصيني، التأكيد على مواقف بلاده الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.