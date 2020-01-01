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اشتيه يؤكد رفضه محاولات تسييس المحكمة الجنائية الدولية

السبت 15 فبراير 2020 03:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتيه يؤكد رفضه محاولات تسييس المحكمة الجنائية الدولية


برلين /سما/

جدد رئيس الوزراء محمد اشتيه، ظهر اليوم السبت، رفضه للخطة الأمريكية الخاصة بتسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والتي تعرف باسم "صفقة القرن".

وعبر اشتيه، عن رفضه التام والكامل لـ"صفقة القرن" التي تخالف كافة القرارات والمواثيق الدولية، ولا وتلبي الحد الأدنى من حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وأكد اشتيه، خلال لقائه المدعية العامة بمحكمة الجنايات الدولية فاتو بنسودا على هامش مشاركته في أعمال الدورة الـ ـ56 لمؤتمر ميونخ للأمن، رفضه لكل محاولات تسييس المحكمة الجنائية الدولية.

وطالب بتسريع إجراءات التقاضي فيها، خاصة بعد إعلان

#محمد اشتية #رئيس الوزراء #صفقة القرن #محكمة لاهاي #الجنائية الدولية

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