بومبيو: واشنطن تحمي مضيق هرمز وتضمن أمن الخليج

برلين /سما/

قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، اليوم السبت، إن أمريكا تدين التدخلات الإيرانية في العراق ولبنان وسوريا.

وأكد بومبيو، ضمن كلمه التي جاءت في مؤتمر ميونخ للأمن، أن طهران تستغل الشباب العراقي واللبناني لمصالحها، مشدداً على أن واشنطن تحمي مضيق هرمز، وتضمن أمن الخليج.

وأوضح أن الولايات المتحدة حاربت "داعش" وأفكاره التطرفية ونجحت في التخلص من (أبوبكر) البغدادي، مشيراً إلى أننا "عملنا بشكل حثيث لمنع داعش من الحصول على ملاذات آمنة".

وأضاف: أمريكا ترفض الاتهامات الألمانية لواشنطن بالانسحاب من الساحة الدولية، لافتةً إلى أن السيادة هي الأساس في الغرب والديمقراطية والعدالة أيضا.