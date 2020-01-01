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حماس تعلق على نشر الاحتلال لخطته متعددة السنوات "تنوفا" لحسم المعارك..

السبت 15 فبراير 2020 03:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تعلق على نشر الاحتلال لخطته متعددة السنوات "تنوفا" لحسم المعارك..


غزة / سما /

قال الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم، صباح اليوم السبت، إن نشر رئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي خطة جيشه للسنوات المقبلة، تؤكد العقلية الإجرامية التي تحكم قيادات الاحتلال، وضربهم بعرض الحائط كل الأعراف والقوانين الانسانية، واحتكامهم لمنطق العصابات.

وأكد قاسم، في تصريح صحفي، أن خطة أفيف كوخافي، تبحث عن نصرٍ مفقود، وحسم للمعارك يبتعد مسافات متزايدة عن منال هذا الجيش العدواني، ويريد أن يستعيض عن عدم قدرته على حسم المعارك العسكرية بارتكاب المجازر ضد المدنيين.

وأوضح أن خطة كوخافي تتحدث عن نية جيش الاحتلال تدمير مقدرات المقاومة، ومحاولة تصفية نصف مقاتليها، وكأنه كان يتورع عن ذلك في حروبه السابقة، التي عاث فيها قتلاً ودماراً وتخريباً، ومع ذلك لم يستطع أن يحقق أيٍ من أهداف عدوانه.

وأضاف: كل هذا الحديث عن خطط جيش الاحتلال، لن توقف سعي شعبنا ومقاومته عن مواصلة مشوار نضاله لانتزاع أرضه ومقدساته من براثن الاحتلال.

وشدد على أن المقاومة ستواصل مراكمة القوة، لممارسة واجبها في الدفاع عن شعبها، ومواصلة مشروع التحرير والعودة.

وبين أن مقاومتنا ببسالتها وتوحدها في الميدان عبر غرفة العمليات المشتركة، وشعبنا بصموده والتفافه حول خيار المقاومة، ستمنع الاحتلال من تحقيق أي من أهداف خططه.

وتابع: "سيرحل كوخافي، وسيرحل الاحتلال، وسيبقى شعبنا صامداً على أرضه، وستبقى مقاومته الدرع الحامي له".

#حماس #خطة تنوفا #الجيش الإسرائيلي #قطاع غزة #كوخافي #حازم قاسم #المقاومة

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