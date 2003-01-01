لجنة الأسرى تدعو الصليب الأحمر للضغط على الاحتلال لإلزامه توفير متطلبات الأسرى

غزة / سما /

دعت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، اليوم السبت، اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى ضرورة التحرك للضغط على الاحتلال وإلزامه بتوفير متطلبات الأسرى.

وأكدت اللجنة في بيان لها على الدور التاريخي والإنساني للجنة الدولية للصليب الأحمر وباقي المنظمات الدولية والإنسانية في توفير الحماية اللازمة للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وإلزام الاحتلال الإسرائيلي باحترام حقوق الإنسان.

وقالت اللجنة، إن أوضاع الأسرى المرضى والظروف الإعتقالية الخطيرة التي تعيشها الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة في ظل التصعيد العدواني الهمجي الإسرائيلي المتواصل في الإهمال الطبي المتعمد وحالة الأسير المسن موفق نايف عروق من مواليد بلدة المجيدل بالناصرة في عام 1945، والمعتقل منذ 6 كانون الثاني 2003 ويقضي حكما بالسجن 30 عاما، وتم نقله إلى مستشفى برزيلاي الإسرائيلي أكثر من 3 مرات بسبب إصابته بمرض السرطان في الكبد والمعدة، نموذجٌ حيٌ على الإستخفاف بحياة الإنسان الفلسطيني الأسير.

وأضافت "إن الدور التاريخي والإنساني للجنة الدولية للصليب الأحمر بات يترنح أمام الغطرسة الإسرائيلية التي تمعن في تعذيب وقتل الأسرى الفلسطينيين، ولم يخرج دورها عن دائرة التعبير عن القلق ورفع العتب إزاء ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيين من جرائم مختلفة حيث الحرمان من الزيارة والعلاج والكانتينة، ومن لقاء المحامين، و إطلاع الأسرى المرضى على ملفاتهم الطبية إلى جانب التحقيق والتعذيب والعزل والإعتداءات المتواصلة على أقسام وغرف الأسرى والتهديدات المتواصلة باعتقال ذوي الأسرى وهدم منازلهم".

وشددت لجنة الأسرى في بيانها على ضرورة قيام اللجنة الدولية للصليب الأحمر بواجباتها والتزاماتها في توفير الحماية اللازمة للأسرى والخروج من دائرة التعبير عن القلق إلى فضاء الدفاع والانتصار لحقوق الإنسان، كي لا يرتقي أحد الأسرى شهيداً فيرتفع عدد الشهداء إلى 223 شهيداً.

وأكدت أن حالة الأسير موفق عروق المرضية وما يعانيه هي بمثابة جرس إنذار لكل المنظمات الدولية والإنسانية للقيام بواجباتها والتزاماتها، وأن الشعب العربي الفلسطيني لن يقبل أن يكونوا أسراه أرقاماً وصور في أجندة كل من يرفع شعار الدفاع عن حقوق الإنسان.

وأضافت "إن التعبير عن القلق الذي تمارسه اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الدولية لا يحمي أسرانا وهم المقاتلون من أجل الحرية والهوية والحياة والكرامة من الموت بدم بارد في سجون الاحتلال الإسرائيلي".