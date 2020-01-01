القبض على تاجر مخدرات في رام الله

رام الله / سما /

ألقت الشرطة فجر اليوم السبت، القبض على شخص يشتبه بتجارته للمواد المخدرة في رام الله والبيرة.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه ومن خلال معلومات توفرت لشرطة مكافحة المخدرات حول حيازة أحد تجار المخدرات لمواد مخدرة في منزله، على الفور تم استصدار أمر تفتيش لبيته من النيابة العامة، حيث تم العثور على مواد بنية اللون يشتبه أنها حشيش بمختلف الأحجام، وبلغ وزنها الإجمالي 100 غرام، إضافة إلى 84 كيس شفاف بداخلها مادة خضراء اللون يشتبه أن تكون مادة الماريجوانا المخدرة، وبلغ وزنها الإجمالي 315 غراما، كما تم ضبط 9 حبات زهرية اللون يشتبه أن تكون حبوب الأكستازي المخدرة.

وأكدت، توقيف المشتبه به والتحفظ على المضبوطات، تمهيدا لإحالته والمضبوطات للنيابة العامة حسب الأصول.