  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

رام الله: الاحتلال يواصل إغلاق مدخل عابود لليوم التاسع على التوالي

السبت 15 فبراير 2020 01:41 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

تواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي، لليوم التاسع على التوالي، إغلاق البوابة الحديدية المؤدية إلى قرية عابود شمال غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية ، بأن قوات الاحتلال هددت المواطنين في القرية بإغلاق البوابة لمدة أربعين يوما، في حال تكررت الاحتجاجات على الاغلاق.

ولفتت إلى أن مسيرة جماهيرية توجهت ظهر أمس الجمعة نحو مدخل البلدة، احتجاجا على مواصلة الإغلاق، حيث ردت قوات الاحتلال بإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز تجاه المتظاهرين، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص الحي في منطقة القدم، وآخر بقنبلة غاز في الوجه.

يشار إلى أن إغلاق عابود يجبر المواطنين على سلوك طرق التفافية طويلة، من أجل الوصول إلى أماكن أعمالهم.

ويفرض جيش الاحتلال اغلاقا وحواجز شبه دائمة على مداخل قرى عابود وبني زيد الغربية (النبي صالح، بيت ريما، دير غسانة، كفر عين، قراوة)، ودير أبو مشعل ودير نظام منذ نحو أسبوعين.

#الاحتلال #مدخل عابود

الأكثر قراءة اليوم

التنمية: إعادة أسر محجوبة من مخصصات الشؤون في غزة.. ماذا قالت عن الدفعة المقبلة؟

مصادر: السفير العمادي ونائبه الحردان يصلان غزة الاسبوع المقبل لبحث ملفات مهمة

صورة: لوحات إعلانية وسط تل أبيب تثير الجدل ضد الرئيس عباس وهنية...

غرينبلات: صفقة القرن فرصة تاريخية والرئيس عباس ليس قائداً للفلسطينيين في غزة!

بعد هاتف ظريف المفاجئ للرئيس عباس... موقع أمريكي: إيران تنشط بين الفلسطينيين

اشتباك مسلح في مخيم بلاطة بنابلس

شوكولاتة من صنع غزة رغم الحصار وأزيز الصواريخ

الأخبار الرئيسية

قناة عبرية : اختراقة ايجابية في مساعي التهدئة مع حركة حماس

ايرز

وفد مصري زار غزة أمس لعدة ساعات وهذا ما قام به ..

صحيفة : تخفيف البالونات المتفجّرة و ثلاث ليالٍ لاختبار النيات

5e4775304c59b703a9390110

بلدية تل أبيب تأمر بإزالة لوحات إعلانية ترمز " لاستسلام الرئيس عباس وهنية "

أولمرت يكشف موقف نتنياهو من "الصفقة" .. لهذا قابلت عباس