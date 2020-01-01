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شاهد.. لحظة اعتقال رجل هدّد نانسي عجرم بالقتل

السبت 15 فبراير 2020 01:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. لحظة اعتقال رجل هدّد نانسي عجرم بالقتل


وكالات / سما /

إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو يظهر إلقاء القبض على الرجل، الذي هدّد الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي الهاشم، بالقتل، ثأراً لمحمد موسى المقتول في حادث إقتحام منزل العائلة.

وكانت عائلة نانسي عجرم تلقت تهديدات صريحة بالقتل من شخص قال إنه من ضيعة وعائلة تؤمن بالثأر ولن تتنازل عن حقها.

وقال “وسيم زكور” الذي ظهر في فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إنه يجب الانتقام من فادي الهاشم عبر قتل زوجته، نانسي عجرم، أو واحدة من بناته.

وعلى إثر ذلك، تقدمت نانسي عجرم وزوجها بشكوى لدى النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان على صحافي سوري مقيم في ألمانيا ويدعى وسيم زكور بعد نشره فيديو على موقعي “الفيسبوك” و”اليوتيوب” يتضّمن تهديداً واضحاً بقتل نانسي وعائلتها.

#نانسي عجرم #فادي الهاشم #وسيم زكور

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