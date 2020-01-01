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تركيا تفرج عن إسرائيلية معتقلة في قضية اتجار بأعضاء بشرية

السبت 15 فبراير 2020 01:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
تركيا تفرج عن إسرائيلية معتقلة في قضية اتجار بأعضاء بشرية


القدس المحتلة / سما /

أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن تركيا أفرجت عن مواطنة إسرائيلية اعتقلت في اسطنبول منذ خمسة أشهر في قضية تتعلق بالاتجار بأعضاء بشرية.

وأكدت إذاعة "كان" الإسرائيلية أمس الجمعة، إفراج السلطات التركية عن الماظة جشي (38 عاما)، وهي من سكان مدينة حيفا، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تعود المرأة إلى إسرائيل اليوم السبت.

ولفتت الإذاعة إلى أن هذه المواطنة مريضة كلى، وتم اعتقالها في اسطنبول، ضمن إطار تحقيق مع وسيط كان من المفروض أن يزودها بكلية.

ورحب رئيس القائمة المشتركة، النائب العربي في الكنيست أيمن عودة، بإطلاق سراح جشي، وهو سبق أن زار اسطنبول قبل عشرة أيام في مسعى لتأمين الإفراج عنها وعدد من الإسرائيليين العرب المسجونين في تركيا.

المصدر: مكان

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