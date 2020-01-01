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بانكسي يمزج العنف بالبراءة في جدارية بمناسبة عيد الحب

السبت 15 فبراير 2020 01:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
بانكسي يمزج العنف بالبراءة في جدارية بمناسبة عيد الحب


وكالات / سما /

يُعتقد أن فنان الشوارع البريطاني بانكسي أهدى مدينته بريستول في غرب إنجلترا جدارية جديدة بمناسبة عيد الحب تصور فتاة صغيرة بيدها مقلاع لكنه أطلق زهورا حمراء.


ولم يؤكد بانكسي، وهويته الحقيقية غير معروفة، أن العمل الفني من إبداعه. وعادة ما يستخدم حسابه على إنستجرام لإعلان ملكيته للوحاته، لكنه لم يفعل ذلك هذه المرة حتى الآن.

 وتظهر الجدارية فتاة تغطي جزءا من رأسها بوشاح ومرسومة بالأبيض والأسود على جانب حائط منزل في منطقة بارتون هيل في بريستول.

وتمسك الصغيرة في إحدى يديها بمقلاع بينما كانت الأخرى وراءها وكأنها قد أطلقت للتو مقذوفا. وفي الطرف الآخر وعند نهاية مرمى المقلاع بقعة حمراء ساطعة مثل بقعة دماء، مصنوعة بأوراق الزهور البلاستيكية الحمراء.

وظهرت الجدارية صباح يوم الخميس أي قبل يوم من عيد الحب.

وعادة ما يحاول بانكسي في لوحاته التي يتخذ من الشارع معرضا لها جذب الانتباه لقضايا اجتماعية بإضافة لمحات من الكآبة على مشاهد مبهجة.

وفي ديسمبر سلط الضوء على قضية المشردين بجدارية تصور غزالتين من نوع الرنة وهما تجران مشردا نائما على مقعد حديقة في مدينة برمنجهام في وسط إنجلترا.

#بانكسي #عيد الحب

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