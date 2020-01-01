قناة عبرية : اختراقة ايجابية في مساعي التهدئة مع حركة حماس.

القدس المحتلة / سما /

قال مراسلة القناة 11 للشؤون العسكرية ان هناك اختراقة ايجابية في مساعي التهدئة مع حركة حماس.

من جانبها نقلت قناة "كان" العبرية، عن مصدر مطلع في قطاع غزة، قوله: إن الاتصالات المكثفة التي جرت مؤخرًا بين حركة حماس وإسرائيل بواسطة مصرية وأممية أثمرت في استعادة الهدوء جزئيًا.



وبحسب القناة، أوضح المصدر الفلسطيني أن الساعات المقبلة هي بمثابة "اختبار نوايا" لدى الطرفين، وبناء عليها سيتحدد مستقبل التهدئة.



ووفقاً للقناة، قالت مصادر في غزة إن السفير القَطري محمد العمادي سيصل إلى القطاع الأسبوع المقبل، لصرف المنحة الشهرية.



وكانت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، نقلت عن مصادر فلسطينية في غزة قولها إن التعليمات التي صدرت هي تخفيف أعداد البالونات وليس إيقافها، حتى يتم تقييم موقف الجانب الإسرائيلي ومدى التزامه بتنفيذ مطالب الفصائل الفلسطينية.