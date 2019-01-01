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الحكم على رجل فيتنامي بالسجن 12 عاما في قضية بيع كلى

السبت 15 فبراير 2020 01:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكم على رجل فيتنامي بالسجن 12 عاما في قضية بيع كلى


وكالات / سما /

ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم الجمعة، أن محكمة في هانوي حكمت بالسجن 12 عاما ونصف على رجل فيتنامي، بعد أن تبين إدانته ببيع كلى في السوق السوداء.

وطبقا للائحة الاتهام، فقد باع تران فان فونج (31 عاما) كليته في كمبوديا بعد أن واجه صعوبات مالية.

وعندما عاد إلى فيتنام، وجد الكثير من المرضى في المستشفيات يحتاجون إلى تبرعات بالأعضاء وأشخاص فقراء في هانوي، يرغبون في بيع كلاهم، مما دفعه لتشكيل عصابة للاتجار في الكلى، طبقا لما ذكرته صحيفة "في إن اكسبرس".

وكان يتم جمع الأعضاء في منزل خاص في هانوي. ودفع فونج أكثر من عشرة آلاف دولار لكل متبرع بالكلية وحقق ربحا يقدر بأكثر من 20 ألف دولار من الاتجار في إجمالي ست كلى.

وتعاني فيتنام من نقص في المتبرعين بالأعضاء، حيث أن الكثير من الفيتناميين يعتقدون أنه من الضروري الاحتفاظ بجميع أجزاء الجسم قبل الوفاة .

يذكر أنه في شباط/فبراير 2019، تم محاكمة خمسة رجال فيتناميين بسبب ما وصف بأنها أكبر عصابة للاتجار في الكلى في تاريخ البلاد، وهي قضية كشفت عن مئات من الأعضاء.

#فيتنام #السجن #الكلى

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