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ليبرمان : عهد نتنياهو انتهى ونستعد لمرحلة ما بعده

السبت 15 فبراير 2020 01:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان : عهد نتنياهو انتهى ونستعد لمرحلة ما بعده


القدس المحتلة / سما /

قال أفيغدور ليبرمان زعيم حزب إسرائيل بيتنا، اليوم السبت، إن عهد بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، قد انتهى تمامًا.

وبين ليبرمان - كما نقل عنه موقع قناة 12 العبرية- أنه على نتنياهو ترك الحياة السياسية بعد الانتخابات المقررة في الثاني من الشهر المقبل.

وأشار إلى أن حزبه سيساعد نتنياهو على اعتزال الحياة السياسية باحترام. مشيرًا إلى أنه على جميع الأحزاب الاستعداد لمرحلة ما بعد نتنياهو.

وبشأن تشكيل الحكومة المقبلة، توقع ليبرمان أن يتم التوصل لاتفاق بتشكيل حكومة بدون القائمة المشتركة والحريديم.

واتهم ليبرمان، بيني غانتس زعيم حزب أزرق - أبيض، بأنه ضعيف، وأنه لا يملك أي موقف واضح من القضايا المختلفة بما في ذلك تأييد أو معارضة السيادة.

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