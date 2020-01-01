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دوري المحترفين: تعادل سلبي بين هلال القدس والبيرة

السبت 15 فبراير 2020 12:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
دوري المحترفين: تعادل سلبي بين هلال القدس والبيرة


رام الله / سما /

انفض اللقاء الذي جرى على استاد فيصل الحسيني، بين فريقي هلال القدس والبيرة الى التعادل السلبي، ضمن مباريات دوري المحترفين ولحساب الجولة الخامسة عشر، وعليه وصل هلال القدس الى النقطة "23"، والبيرة تحصل على النقطة السابعة عشر.

اتسمت بداية الشوط الأول بالحذر الدفاعي وإغلاق المناطق، والاعتماد على المناولات الطويلة ،وافتح البيرة شريط الفرص من خلال تسديدة ابو خديجة والناطور"22"، وواصل الفريقان محاولاتهما الوصول للمرمى، وتلك المحاولات غاب عنها اللمسة الاخيرة، وذلك لاعتماد الفريقين على المناولات الطويلة .

وشهد الشوط الثاني هجمات متبادلة من جانب الفريقين مع افضلية نسبية للهلال في تهديد مرمى البيرة، وكاد الهلال أن يفتتح التسجيل عن طريق فايق محاميد الذي استقبل كرة داخل منطقة الجزاء، صوبها لتنوب العارضة عن الحارس في ابعاد الكرة"67". ورد البيرة بتسديدة من اللاعب الولويل، ورد البيرة بعدها بدقيقة، حين مرر حسام ولويل الكرة داخل منطقة العمليات إلى محمد فراج الذي صوب كرة، تصدى لها الحارس حمادة، وفي الدقيقة "75" تقدم محمد الدسوقي وسدد كرة قوية ابعدها الحارس بحضور، وتألق حارس البيرة كناعنة بعد ، حولها الحارس الى ركنية ، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف. أدار اللقاء: لساحة ناصر البلبول، وساعده أشرف أبو زبيدة ،رامي حلاحلة، ورابعاً سامر حمود.

#هلال القدس #البيرة

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