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كلوب : صلاح شخصية استثنائية ولا أريد خسارته بسبب الأولمبياد

السبت 15 فبراير 2020 12:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
كلوب : صلاح شخصية استثنائية ولا أريد خسارته بسبب الأولمبياد


وكالات / سما /

تواجد المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول في المؤتمر الصحفي الذي سيبق مباراة فريقه المنتظرة مساء اليوم السبت ضد نوريتش سيتي.

ويحل فريق ليفربول بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب مساء اليوم السبت ضيفاً ثقيلاً غير عادياً على نظيره نوريتش سيتي على ملعب كارو ستاديوم ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتحدث المدرب الألماني يورجن كلوب عن موضوع مشاركة المصري محمد صلاح هذا الصيف مع منتخب بلاده الأوليمبي في بطولة أولمبياد طوكيو 2020، حيث أكد أن هذا القرار لم يتخذ بعد.

وصرح كلوب قائلاً:” لم يتم اتخاذ القرار بعد الأمر واضح للجميع، أنا لا أرغب في فقدان صلاح في بداية الموسم القادم هذا أيضاً أمر واضح للجميع”.

وتابع كلوب حديثه قائلاً:” يجب علينا أن نضع في الحسبان بعض الأمور، سأتحدث معه لكي أعلم ما يريد ولكن لم يخاطبنا أحد بشأن هذا الأمر حتى الآن”.

وأنهى كلوب تصريحاته عن محمد صلاح قائلاً:” صلاح لاعب مهم لنا هو هداف بالفطرة بالإضافة إلى أنه شخصية استثنائية”.

#يورجن كلوب #الأولمبياد #محمد صلاح

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