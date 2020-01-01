  1. الرئيسية
  2. الصحة

دراسة: الكاكاو "غير المحلى" يمنح فائدة رائعة لكبار السن

السبت 15 فبراير 2020 12:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
دراسة: الكاكاو "غير المحلى" يمنح فائدة رائعة لكبار السن


وكالات / سما /

كشفت دراسة أن تناول الكاكاو الغني بمركبات الفلافونول، الموجودة في الفاكهة والخضروات والشاي، قد يحسن القدرة على المشي لدى بعض كبار السن، الذين يعانون من اختلال في الدورة الدموية.

وترتبط الشوكولاتة الداكنة الغنية بمركبات الفلافونول، وكذلك الكاكاو الخام غير المحلى، بتحسين تدفق الدم وزيادة القدرة على المشي، بحسب ما كشفت دراسات مبدئية أجريت على الحيوانات والبشر.

وفي هذه الدراسة الصغيرة، كان الباحثون يريدون معرفة إن كان الكاكاو مفيدا للأشخاص الذين يعانون من مرض الشريان المحيطي، الناتج عن تصلب الشرايين، مما يؤدي لانخفاض تدفق الدم إلى الساقين، وبالتالي يكون المشي مؤلما حتى إن كان لمسافة قصيرة.

وطلب الباحثون من 44 بالغا مصابين بمرض الشريان المحيطي، تناول مشروبات أضيف لها الكاكاو 3 مرات يوميا لمدة 6 أشهر، وكان نصفها يحتوي على كاكاو غني بمركبات الفلافونول والنصف الآخر يخلو منه.

وفي اختبارات للمشي لمدة 6 دقائق، قطع الأشخاص الذين تناولوا مشروبات أضيف لها الكاكاو 18.4 متر أكثر في نهاية الدراسة، مقارنة مع بدايتها.

وقال الباحثون في دورية أبحاث الدورة الدموية، إن تحسن القدرة على المشي، بما لا يقل عن 12 مترا، قد يشكل فارقا مهما في الحياة اليومية للمرضى.

وتتدهور القدرة على المشي عادة لدى المصابين بمرض الشريان المحيطي. وتبين أن المشاركين الذين لم يحتسوا مشروبات ممزوجة بالكاكاو، قلت قدرتهم على المشي في اختبارات الست دقائق بمقدار 24.2 أمتار في نهاية الدراسة.

#الكاكاو #كبار السن

الأكثر قراءة اليوم

التنمية: إعادة أسر محجوبة من مخصصات الشؤون في غزة.. ماذا قالت عن الدفعة المقبلة؟

مصادر: السفير العمادي ونائبه الحردان يصلان غزة الاسبوع المقبل لبحث ملفات مهمة

صورة: لوحات إعلانية وسط تل أبيب تثير الجدل ضد الرئيس عباس وهنية...

غرينبلات: صفقة القرن فرصة تاريخية والرئيس عباس ليس قائداً للفلسطينيين في غزة!

بعد هاتف ظريف المفاجئ للرئيس عباس... موقع أمريكي: إيران تنشط بين الفلسطينيين

اشتباك مسلح في مخيم بلاطة بنابلس

شوكولاتة من صنع غزة رغم الحصار وأزيز الصواريخ

الأخبار الرئيسية

قناة عبرية : اختراقة ايجابية في مساعي التهدئة مع حركة حماس.

ايرز

وفد مصري زار غزة أمس لعدة ساعات وهذا ما قام به ..

صحيفة : تخفيف البالونات المتفجّرة و ثلاث ليالٍ لاختبار النيات

5e4775304c59b703a9390110

بلدية تل أبيب تأمر بإزالة لوحات إعلانية ترمز " لاستسلام الرئيس عباس وهنية "

أولمرت يكشف موقف نتنياهو من "الصفقة" .. لهذا قابلت عباس