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مختبر أمريكي يتوصل إلى لقاح لفيروس كورونا في 3 ساعات

السبت 15 فبراير 2020 12:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
مختبر أمريكي يتوصل إلى لقاح لفيروس كورونا في 3 ساعات


وكالات / سما /

تقترب شركة Inovio Pharmaceuticals الأمريكية من إطلاق لقاح لفيروس كرونا المتجدد (كوفيد- 19) في الأسواق، وهي في سباق مع الزمن لتوفير هذا اللقاح الذي أصبحت البشرية في حاجة ماسة إليه، وهو يخضع الآن لتجارب ما قبل السرسرية، بحسب (cbsnews).

 يذكر أن شركة Inovio Pharmaceuticals، التي تقع في وادي سورينتو بسان دييغو - كاليفورنيا، سبق لها أيضا اختراع لقاح لفيروس زيكا، ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS)، واللقاح الخاص بفيروس إيبولا.

وقال الدكتور تريفور سميث، مدير البحث والتطوير في إينوفيو، "إنه شيء نحن متعودون على القيام به، والخبرة والبنية التحتية والتجهيزات تساعد على ذلك".

يذكر أنه عندما أصدر العلماء الصينيون التسلسل الجيني لـ (كوفيد-19) في 9 يناير، بدأ باحثو Inovio العمل فورًا، وخلال 3 ساعات تمكنوا من صنع لقاح ضد فيروس كورونا.

يقول الدكتور سميث: "لدينا خوارزمية قمنا بتصميمها، ووضعنا تسلسل الحمض النووي فيها، ما مكننا من الوصول إلى اللقاح في هذه الفترة الزمنية القصيرة".

وتم اختبار اللقاح على الفئران والخنازير الغينية، وسيتم تجربه لاحقا على مجموعة من مرضى البشر.

ويأمل العلماء أن يعمل اللقاح كقطعة برامج بيولوجية، بمعنى آخر، سوف يعطي اللقاح تعليمات لجسم الإنسان لإنشاء الهجوم المناسب في شكل خلايا T والأجسام المضادة ضد COVID-19.

وإذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، يمكن أن تبدأ التجارب الإكلينيكية على البشر في أوائل هذا الصيف، لكنها ستظل بحاجة إلى موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

#فيروس كورونا

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