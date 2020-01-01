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حماس: خطة كوخافي تؤكد العقلية الإجرامية لقيادات الاحتلال

السبت 15 فبراير 2020 11:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: خطة كوخافي تؤكد العقلية الإجرامية لقيادات الاحتلال


غزة / سما /

 اعتبرت حركة حماس، اليوم السبت، نشر رئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي لخطته متعددة السنوات، بـأنها تؤكد على العقلية الإجرامية التي تحكم قيادات الاحتلال، وضربهم بعرض الحائط كل الأعراف والقوانين الانسانية، واحتكامهم لمنطق العصابات.

وقال حازم قاسم الناطق باسم الحركة في تصريح صحفي: إن خطة كوخافي تبحث عن نصرٍ مفقود، وحسم للمعارك يبتعد مسافات متزايدة عن منال هذا الجيش العدواني، ويريد أن يستعيض عن عدم قدرته على حسم المعارك العسكرية بارتكاب المجازر ضد المدنيين.

وأضاف "تتحدث خطة كوخافي عن نية جيش الاحتلال تدمير مقدرات المقاومة، ومحاولة تصفية نصف مقاتليها، وكأنه كان يتورع عن ذلك في حروبه السابقة، التي عاث فيها قتلاً ودماراً وتخريباً، ومع ذلك لم يستطع أن يحقق أياً من أهداف عدوانه".

وأكد قاسم على أن هذه الخطط لن توقف سعي الشعب الفلسطيني ومقاومته عن مواصلة مشوار نضاله لانتزاع أرضه ومقدساته من براثن الاحتلال.

وشدد على أن المقاومة ستواصل مراكمة القوة، لممارسة واجبها في الدفاع عن شعبها، ومواصلة مشروع التحرير والعودة.

وقال "مقاومتنا ببسالتها وتوحدها في الميدان عبر غرفة العمليات المشتركة، وشعبنا بصموده والتفافه حول خيار المقاومة، ستمنع الاحتلال من تحقيق أي من أهداف خططه".

وأضاف "سيرحل كوخافي، وسيرحل الاحتلال، وسيبقى شعبنا صامداً على أرضه، وستبقى مقاومته الدرع الحامي له".

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